Marktredwitz vor 56 Minuten

Drogenfund

Mit Marihuana im Mundschutz erwischt: Mann scheitert dabei, Drogen loszuwerden

In Marktredwitz entdeckten Selber Grenzpolizisten am Montagnachmittag mehrere Gramm Marihuana in der Maske eines Mannes. Sein Versuch, die Drogen loszuwerden, scheiterte.