Ein 55-Jähriger zeigte am Sonntagnachmittag(4. Juli) einen Hundebiss an, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz mitteilte. Demnach war der Geschädigte am Samstagabend (3. Juli) gegen 23 Uhr mit seinem eigenen Hund Gassi in Brand an der Kösseine. Hier traf er auf einen Schäferhund, der von seinem 36-jährigen Herrchen an der langen Leine geführt wurde.

Der Schäferhund ging den Geschädigten an und biss ihn ins Schienbein wodurch eine schmerzhafte Bisswunde verursacht wurde, welche ärztliche behandelt werden musste. Der Geschädigte stellte Strafantrag wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.