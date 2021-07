Am Sonntagabend (18. Juli) ist es auf der B303 im Landkreis Wunsiedel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeiinspektion Wunsiedel kollidierten an der Kreuzung der Staatsstraße 2981 und der Bundesstraße zwei Fahrzeuge. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Ein 69-Jähriger aus Bayreuth fuhr mit seinem Pkw auf der Staatstraße. Als er auf die B303 in Richtung Bischofsgrün abbiegen wollte, übersah er wohl das Stoppschild und den Pkw eines 48-Jährigen, der von links kam. Die beiden Fahrzeuge krachten an der Kreuzung zusammen. Der 69-Jährige blieb beim Zusammenstoß unverletzt. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 45.000 Euro.