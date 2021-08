Eine 41-jährige Frau aus Selb wollte am Mittwoch (11. August 2021) mehrere Pferde auf eine Koppel nahe einem Reiterhof in Stopfersfurth führen. Plötzlich wurde sie von zwei der Pferde eingeklemmt, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz am Donnerstag (12. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.

Die Frau konnte danach nur noch schlecht Luft bekommen und informierte eine Bekannte. Ein Aushilfsarbeiter beobachtete in diesem Moment glücklicherweise die Frau, denn auf einmal brach sie beim Gehen zusammen und konnte laut eigener Aussage ihre Beine nicht mehr bewegen.

Frau wird von Pferden eingeklemmt - und bricht zusammen

Der gerufene Rettungsdienst forderte einen Hubschrauber an, der die Frau ins Klinikum nach Kulmbach brachte.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Pferdewirtin ein Thorax-Trauma und eine Rückenfraktur, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Beamte der Polizeiinspektion Marktredwitz konnten vor Ort ein Fremdverschulden ausschließen.