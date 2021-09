In der Stadt Marktredwitz im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge gilt ab sofort die 3G-Regel nun unabhängig vom weiteren Verlauf des Inzidenzwerts. Und zwar so lange, wie das Pandemie-Geschehen andauert, so eine Sprecherin der Stadt Marktredwitz gegenüber inFranken.de.

"Den Verantwortlichen der Stadt sei das ganze Hin und Her zu undurchsichtig und zu wenig planbar", berichtete der Nachrichtendienst br.24. Aus diesem Grund dürfen nur noch geimpfte, getestete oder von einer Corona-Infektion genesene Personen städtische Einrichtungen besuchen.

Dauerhafte 3G-Regel: Überall wo Stadt Hausrecht hat

Laut einer Sprecherin gilt die 3G-Regel überall, wo die Stadt das Hausrecht hat. Betroffen sind somit das Schwimmbad, die Sporthalle, die Bücherei, das Jugendzentrum, das Museum, die Musikschule, die Volkshochschule Fichtelgebirge sowie alle städtische Veranstaltungen und Konzerte.

"Um die 3G-Regel durchzusetzen, werde unter anderem abends im Hallenbad ein Sicherheitsdienst eingesetzt", heißt es weiter. Man habe bisher gute Resonanz aus der Bevölkerung bekommen.

Vorschaubild: © Peter Kneffel, dpa