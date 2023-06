Schwerer Unfall im Kreis Wunsiedel: Am Dienstagnachmittag (20. Juni 2023) sind zwei Fahrzeuge auf der Staatsstraße 2180 kurz nach Weißenstadt frontal zusammengestoßen. Dabei verletzten sich zwei Fahrer so schwer, dass sie nach der ärztlichen Versorgung vor Ort in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

"Beide Fahrzeuge flogen durch die Wucht des Unfalls von der Straße und landeten im Straßengraben", beschreibt die Polizeiinspektion Wunsiedel das Unfallgeschehen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der 43-jährige Fahrer aus Unterfranken in den Gegenverkehr geraten. Der entgegenkommende Fahrer konnte nicht mehr ausweichen.

Schwerer Unfall bei Weißenstadt: Polizei beziffert hohen Schaden

Durch den Unfall an den neuwertigen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro. Die Strecke musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weißenstadt konnten schließlich mit den Abschleppdiensten die Unfallstelle räumen und reinigen.

Zeitweise konnten Fahrzeuge die Unfallstelle bis zur Bergung in Blockabfertigung wechselseitig passieren. Trotzdem kam es zu einem massiven Stau insbesondere des Schwerverkehrs, da die Strecke derzeit als Umleitungsstrecke zur B303 fungiert.