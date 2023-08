Ein kaputtes Fernsehgerät hat einen Brand in einem Einfamilienhaus in Selb im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken verursacht.

Die Feuerwehr war mit 130 Einsatzkräften vor Ort.

Brand in Selb durch kaputten Fernseher

Durch den Brand wurde das gesamte Obergeschoss des Hauses in Selb zerstört, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der Schaden werde auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Passanten hatten die starke Rauchentwicklung bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein technischer Defekt an dem Fernsehgerät für das Feuer verantwortlich.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild