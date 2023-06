Ein Gaunerpärchen ist bei einem Streifzug durch einen Laden auf frischer Tat ertappt worden.

Wie die Polizeiinspektion Marktredwitz berichtete, hielten sich die 30-jährige Frau und ihr 35-jähriger Komplize am Dienstagnachmittag (20. Juni 2023) gegen 17.40 in einem Schuhgeschäft in der Wölsauer Straße auf. Dort probierte die Frau Schuhe an und verwickelte einen Mitarbeiter des Geschäfts in ein Gespräch, in dem sie nach Socken fragte. Währenddessen packte ihr 35-Jahre alter Begleiter die Schuhe in seinen mitgebrachten Rucksack und stellte den leeren Schuhkarton zurück ins Regal.

Bei Ladendiebstahl ertappt - Fahndung nach Mann verläuft erfolgslos

Dabei wurde er allerdings vom Ladenpersonal bemerkt und beim Ausgang des Ladens dazu aufgefordert, seinen Rucksack zu öffnen. Als eine Mitarbeiterin die Schuhe aus dem Rucksack an sich nahm und die Polizei verständigte, ergriffen die Ladendiebe die Flucht. Während der 35-Jährige zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchtete, setzte sich die 30-Jährige unterdessen in ihr Fahrzeug. Dort wurde sie schließlich von der Polizei gefunden. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem geflüchteten Mann blieben jedoch ohne Erfolg.

Jedoch fanden die Polizisten im Innenraum des Fahrzeugs den Rucksack des 35-Jährigen, in dem sich Rauschgiftutensilien befanden.

Gegen das diebische Pärchen ermittelt die Polizei Marktredwitz nun wegen versuchten Ladendiebstahls und gegen den 35-Jährigen noch zusätzlich wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Vorschaubild: © Peter Kneffel/dpa/Symbolbild