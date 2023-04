Nichts vom österlichen Frieden hatten scheinbar einige Besucher einer Disco im Günthersweiherweg in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel) gehört. In der Nacht zum Ostersonntag (9. April 2023) musste diePolizeiinspektion Marktredwitz mehrmals anrücken, wie sie berichtet.

Ein 32-Jähriger aus Selb geriet demzufolge mit einer Thekenkraft in Streit, worauf er die Frau an den Haaren zog und beleidigte. Mitarbeiter der Security warfen ihn aus der Location und übergaben ihn den Polizeibeamten, die dem sichtlich alkoholisierten "Streithansl" einen Platzverweis erteilten.

Aufruhr an Markredwitzer Disco: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Ebenfalls negativ fiel ein junger Mann aus Selb auf, der sich unangemessen benahm und deshalb auch von den Beamten einen Platzverweis erhielt. Immer wieder versuchte der 21-jährige, sich an den Einsatzkräften vorbei in die Disco zu schleichen, worauf er schließlich in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht wurde. Den mit über zwei Promille stark alkoholisierten Selber holte schließlich ein Kumpel ab und fuhr ihn nach Hause, wie es weiter heißt.

Auch ein alkoholisierter 20-Jähriger aus Marktredwitz musste aus der Disco geworfen werden, da er sich aggressiv verhielt und sich auch noch vor Ort übergab. Schließlich beruhigte sich der junge Mann so weit, dass er einen Aufenthalt in der Polizeizelle vermeiden konnte und dem Platzverweis der Beamten Folge leistete.