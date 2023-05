Einen "Schmuggel“ der etwas anderen Art haben die Fahnder*innen der Grenzpolizei Selb am Samstagnachmittag (6. Mai 2023) bei der B303 in Schirnding (Landkreis Wunsiedel) bei der Kontrolle eines Autos aus dem Zulassungsbereich Bayreuth festgestellt. Das berichtet die Grenzpolizeiinspektion Selb.

Der 28-jährige Autofahrer war zum Einkaufen und Tanken in der Tschechischen Republik und hatte, wohl um die höheren Dieselpreise in Deutschland zu umgehen, nicht nur den Tank seines Wagens aufgefüllt.

28-Jähriger mit 52 Litern Diesel im Kofferraum im Kreis Wunsiedel erwischt

Im Kofferraum des Fahrzeugs fanden die Beamt*innen vier Kanister mit insgesamt 72 Litern Diesel. Da die Freimenge für den Transport und der Einfuhr von Kraftstoffen im privaten Bereich bei 20 Litern liegt, hat der junge Mann diese um über 52 Liter überschritten.

Mit der Steuernachzahlung, und der Geldstrafe, die der Mann nun zu erwarten hat, hätte er sich eine Vielzahl an Tankfüllungen - sogar in Deutschland - leisten können, so die Polizei.

