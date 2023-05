Einer zivilen Streife der Selber Grenzpolizei ist am Sonntag (21. Mai 2023) gegen 10 Uhr ein voll beladenes Auto auf der A93 bei Thiersheim (Landkreis Wunsiedel) aufgefallen. Bei der Kontrolle des 39-jährigen Fahrers und dessen Autos fanden die Polizisten im Kofferraum und im Bereich der Rücksitze - in Taschen und unter Planen versteckt - eine Vielzahl von Kaffeepackungen. Schnell sei klar geworden, dass es sich um einen professionellen Ladendieb handeln müsse, so die Grenzpolizeiinspektion Selb.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In seinem Auto befanden sich über 1000 Kaffeepackungen im Wert von etwa 12.000 Euro. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 39-Jährige am Vortag in Kehlheim (Niederbayern) beim Diebstahl von 10 Packungen Kaffee ertappt und angezeigt wurde. Einen weiteren Diebstahl konnten die Fahnder auch klären. Die Kollegen in Heilsbronn (Mittelfranken) bearbeiten derzeit ebenfalls einen Diebstahl von Kaffee aus einem Supermarkt.

Autofahrer (39) mit Diebesgut auf A93 im Kreis Wunsiedel erwischt

Nach Rücksprache übersandten sie Bilder vom Ladendieb. Nach Durchsicht konnte der festgenommen 39-Jährige eindeutig als Täter identifiziert werden. Den Diebstahl räumte er aufgrund der erdrückenden Beweislast ein.

Nach der Bearbeitung und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste der Dieb eine Sicherheitsleistung bezahlen und konnte dann wieder fahren. Die Ermittlungen zu der Vielzahl von Diebstählen sind angelaufen.

Vorschaubild: © Fabian Sommer/dpa; Polizeipräsidium Oberfranken / Foto: Alexander G. Walther; Collage: inFranken.de