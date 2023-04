Autobahnsperrung in Oberfranken: Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (28. April 2023) auf der A93 bei Selb in Richtung Holledau und der damit verbundenen Landung eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn vorübergehend komplett gesperrt werden.

Zuvor war ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug zunächst mit der Mitteilleitplanke kollidiert und von dieser so heftig abgeprallt, dass er anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort wiederum gegen einen Erdwall prallte, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof den Unfallhergang beschreibt.

Nach Unfall auf A93 bei Selb: Rettungskräfte versorgen Verletzten

Das Fahrzeug blieb dann - vermutlich nachdem es sich überschlagen hatte - auf der rechten Fahrzeugseite im Graben liegen. Der Fahrer konnte von einem Ersthelfer aus dem Autowrack geborgen werden. Die herbeigeeilten Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung und den Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die genaue Unfallursache sei laut Polizei aber derzeit noch unklar.

