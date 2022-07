Schwere Verletzungen hat sich eine 13-jährige Pedelec-Fahrerin in Bad Alexandersbad im Kreis Wunsiedel zugezogen. Wie die Polizeiinspektion Wunsiedel am Donnerstag (21. Juli 2022) berichtet, stieß das Mädchen auf seinem Schulweg mit einem Auto zusammen.

Gegen 7.40 Uhr war die 13-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Flurbereinigungsweg neben der B303 von Sichersreuth in Richtung Bad Alexandersbad unterwegs. In einer Linkskurve fuhr sie auf der Gegenfahrbahn, wo ihr ein 38-jähriger Mann aus Wunsiedel mit seinem Kleinbus entgegenkam. Dieser konnte das Mädchen aufgrund des Kurvenverlaufs nicht rechtzeitig erkennen.

13-jährige Pedelec-Fahrerin stößt mit Kleinbus zusammen und wird schwer verletzt

Als das Mädchen bremsen wollte, stellte sich ihr Pedelec auf und schlug mit der rechten Seite gegen die Front des Kleinbusses. Die 13-Jährige verletzte sich hierbei schwer, sodass sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Der Sachschaden an ihrem Rad liegt bei etwa 1000 Euro, der Schaden am Kleinbus circa bei 2500 Euro. Der Flurbereinigungsweg, den die beiden Unfallbeteiligten benutzten, hätte eigentlich nicht befahren werden dürfen, da er durch Verkehrszeichen gesperrt und die Durchfahrt lediglich für den landwirtschaftlichen Verkehr erlaubt ist, so die Polizei abschließend.