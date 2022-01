Auf der A93 im Landkreis Wunsiedel hat ein Lastwagen am Donnerstag (20. Januar 2022) einen Großeinsatz ausgelöst: Der Sattelzug war von der glatten Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gekippt.

Gegen 9.50 Uhr war ein 31-jähriger Lastwagenfahrer auf der A93 in Richtung Hochfrankendreieck unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Schönwald wechselte er bei Glätte und starkem Schneefall auf den rechten Fahrstreifen. Weil er seine Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Verhältnisse angepasst hatte, kam das Fahrzeuggespann ins Schleudern, stieß zunächst gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend 30 Meter entfernt gegen die rechte Schutzplanke.

Lkw kommt auf A93 von Fahrbahn ab und hinterlässt Trümmerfeld

Der Sattelzug hängt seit dem Unfall in der rechten Schutzplanke fest und droht, nach rechts eine Böschung hinabzustürzen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nicht verletzt. Aufgrund des Trümmerfeldes und zur Absicherung der Unfallstelle war die Autobahn in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Mittlerweile ist der linke Fahrstreifen in Richtung Norden wieder freigegeben.

Die Freiwillige Feuerwehr Selb, die Autobahnmeisterei Rehau und die Verkehrspolizei Hof sind vor Ort, ein Bergeunternehmen befindet sich auf der Anfahrt zur Unfallstelle. Momentan wird der Sattelzug lediglich von der Schutzplanke gehalten, da eine Sicherung durch die Feuerwehr nicht möglich ist. Das Bergungsunternehmen soll in Kürze eintreffen (Stand von 12 Uhr).

Bei einem Abrutschen würde der Sattelzug in ein Waldstück und auf einen Waldweg stürzen. Er ist mit zehn Tonnen Kunststoffteilen beladen und befand sich auf dem Weg von Slowenien nach Bremen. Der Schaden am Sattelzug beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf rund 50.000 Euro, an den Schutzplanken liegt der Schaden bei etwa 15.000 Euro.

Bergung des Sattelzuges im Kreis Wunsiedel läuft noch

Die Bergung wird sich noch einige Stunden hinziehen, wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilt.