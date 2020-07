Seit Dienstagmorgen (7. Juli 2020) wird der 78-jährige Friedel Pfüller aus Schönwald im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel vermisst. Die bisherigen Maßnahmen der Polizei die mit vielen Einsatzkräften, Hundeführern und einem Polizeihubschrauber nach dem Rentner suchen, blieben erfolglos. Die Polizeiinspektion Marktredwitz bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr verließ Herr Pfüller seine Wohnadresse zu einer Wanderung in unbekannte Richtung. Als der begeisterte Wanderer in den Mittagsstunden nach wie vor nicht wieder zurückgekehrt war, begannen seine Verwandten ihn zu suchen.

78-Jähriger aus Schönwald gesucht: Vermisster könnte sich in hilfloser Lage befinden

Da er bereits in der Vergangenheit von Polizeistreifen in verwirrtem Zustand aufgefunden wurde und Anzeichen von Demenz gezeigt hatte, geht die Polizeiinspektion davon aus, dass sich der 78-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

78 Jahre alt

schlank

kurze, graue Haare

zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit schwarzer Jeans, weißem T-Shirt und grauem Pullover mit Reißverschluss bekleidet

Das Bild zeigt den Vermissten nicht in der Kleidung, die er vor dem Verschwinden getragen hatte. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 zu melden.