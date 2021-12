Am Mittwochnachmittag (29. Dezember 2021) hat ein unbekannter Mann in einem Würzburger Supermarkt randaliert. Offenbar war der Unbekannte sehr erbost, weil die Poststelle in dem Lebensmittelmittelgeschäft in der Rottendorfer Straße nicht besetzt war und er deshalb warten musste.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 15.35 Uhr zunächst zu einer Diskussion mit einer Mitarbeiterin des Ladens. "Im weiteren Verlauf wurde der Mann zunehmend aggressiver, schlug wild um sich und beleidigte die Mitarbeiter", wie es im Polizeibericht heißt. Durch die Schläge des Mannes wurden der Posttresen und mehrere Schließfächer beschädigt. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen - wer kann helfen?

Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dennoch sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-2230 entgegen.

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: