Würzburg vor 1 Stunde

Kurioser Fall

Unter Einfluss von Medikamenten: Mann (68) knurrt und bellt Polizeibeamte an

Am Mittwochnachmittag (17. Mai 2023) kam es zu einem kuriosen Polizeieinsatz in Würzburg. Ein Mann wurde bei einem versuchten Diebstahl erwischt. Daraufhin verhielt er sich aggressiv gegenüber den Beamten und knurrte diese an.