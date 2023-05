Würzburg: Straßenbahnen sollen deutlich häufiger fahren - das sind die neuen Pläne

Ab dem 12. September 2023 sollen die Würzburger Straßenbahnen in einem verdichteten Rhythmus fahren. "Die Fahrpläne werden noch nachfrageorientierter an die Bedürfnisse der Fahrgäste angepasst", kündigt die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) an. Wie es in der Begründung des Stadtratsbeschlusses heißt, seien die Verkehrsnachfrage und damit auch die Auslastung der Straßenbahnen insbesondere in der Hauptverkehrszeit entsprechend hoch.

Die am Donnerstag (4. Mai 2023) einstimmig vom Stadtrat beschlossene Fahrplanänderung verfolge das Ziel, mehr Menschen zum Umstieg in den ÖPNV zu bewegen. "Um dies zu unterstützen, muss die Straßenbahn auch weiterhin als bequemes Verkehrsmittel wahrgenommen werden." Der neue Fahrplan geht mit einigen Änderungen einher und ein 5-Minuten-Takt wird eingerichtet.

Neue Straßenbahn-Taktung in Würzburg beschlossen: 5-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Heuchelhof

Grundsätzlich gilt ein 15-Minuten-Takt auf allen Straßenbahnlinien. Der 5-Minuten-Takt gilt auf der Hauptachse zwischen Hauptbahnhof und Heuchelhof. Diese ergibt sich aus der Überlagerung eines doppelten 15-Minuten-Taktes der Straßenbahnlinie 3 und dem 15-Minuten-Takt der Straßenbahnlinie 5. Dafür entfällt die Linie 505, wie in einer Präsentation des VWW vom 19. April 2023 zu lesen ist.

Die Linien 1 bis 3 fahren montags bis samstags, die Linien 4 und 5 auch sonntags. Für die letzteren beiden gilt ein verdichteter Abendverkehr an Freitagen und Samstagen (15-Minuten-Takt bis 23.30 Uhr). Montags bis donnerstags gibt es den 15-Minuten-Takt bis 22.30 Uhr, sonntags bis 21.30 Uhr. Anschließend sollen die Straßenbahnen im 30-Minuten-Takt bis Betriebsende um 2 Uhr fahren.

Auch ein verdichteter Frühverkehr an Sonn- und Feiertagen der Linien 4 und 5 soll durch die Fahrplanänderung gewährleistet werden. Zudem soll die Haltestelle "Juliuspromenade" als Zentrum des Straßenbahnnetzes eine Aufwertung erfahren: Alle dortigen Abfahrten sind auf die Minuten (00), 15, (30) und 45 konzentriert und sollen so einprägsamer sein. Während aller Schulferien fahren alle Straßenbahnen im 15-Minuten-Takt.

Würzburger Straßenbahnlinie 2 soll auch nach Grombühl fahren

Auch eine neue Fahrtbeziehung aus und in die Zellerau ist vorgesehen:

Verlängerung der Straßenbahnlinie 2 nach Grombühl

nach Montag bis Freitag mit Schule: 6 bis 8 Uhr und 12 bis 18.30 Uhr

Montag bis Freitag ohne Schule: 6 bis 8 Uhr

Bei Fahrten bis Hauptbahnhof direkter Anschluss an die Straßenbahnlinie 5 an der Haltestelle "Juliuspromenade", beziehungsweise an der Haltestelle "Hauptbahnhof"

Weitere Details und exemplarische Fahrpläne finden sich auf der Webseite der Würzburger Bürgerinformation.