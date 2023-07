Wie die Stadt Würzburg erklärt, treffen Jugendliche und Polizei häufig eher aufeinander, wenn es Probleme gibt. Anfang Juli aber spielten sie gegeneinander Basketball. Zunächst fand auf dem Sportplatz der Gustav-Walle-Schule in der Lindleinsmühle das Basketball „Streetball-Turnier“ der Jugendzentren aus Würzburg und Umgebung statt. Im Anschluss legte die Polizeiinspektion Würzburg Stadt und -Land nach und spielte gegen die Gewinnermannschaft. „Dies war ein besonders schönes Finale, denn die beiden Gruppen ‚Jugendliche‘ und ‚Polizei‘ kamen in einem Freizeitsetting auf Augenhöhe zusammen“, resümierte Jonas Rilke, Sozialpädagoge im Jugendzentrum Zoom.

Auch Erster Polizeihauptkommissar André Maier fand die Aktion sehr gelungen: „Da wir sonst eigentlich nur bei Problemen mit Jugendlichen zu tun haben, war es umso schöner, in einem fairen und freundlichen Wettstreit aufeinanderzutreffen. Wir hatten auch abseits des Spielfeldes tolle Gespräche. Ich denke, das kann gut helfen, gegenseitige Vorurteile und Berührungsängste abzubauen.“

Eingeladen waren neben den städtischen Jugendzentren und -treffs auch Einrichtungen aus dem näheren Umland. Angemeldet und anwesend waren am Ende sechs Teams, die gegeneinander in einem sehr fairen Wettstreit antraten. Teilnehmende Jugendzentren waren unter anderem Jugendzentren b-hof, Heuchelhof und Zellerau.

„Das Turnier lief wirklich super bei bestem Wetter. Es war eine tolle Stimmung, die Spiele liefen fair ab und das Wichtigste: Die Jugendlichen hatten richtig viel Spaß“, so Sozialpädagogin Anna Laksa vom Jugendzentrum ZOOM. Nach der Gruppenphase kamen die Finalrunden und in einem spannenden Finale setzte sich eine Gastmannschaft ohne Jugendzentrum dann gegen die Mannschaft des Jugendzentrums ZOOMs durch.

Die Gewinner des Turniers erhielten tolle Sachpreise, darunter signierte Basketbälle und Shirts von Dirk Nowitzki. Organisiert wurde das JUZ-übergreifende Turnier vom städtischen Jugendzentrum ZOOM in der Lindleinsmühle in Kooperation mit „BasKIDball“, dem sportpädagogischen Programm, das in Würzburg von der Dirk Nowitzki-Stiftung getragen wird.