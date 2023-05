Die vergangenen zwei Wochen, vom 2. bis einschließlich 12. Mai, waren für die Auszubildenden des Examenskurses an der Berufsfachschule für Pflege des Klinikum Würzburg Mitte, Standort Missioklinik, "etwas ganz Besonderes". Wie die Klinikum Würzburg Mitte gGmbH erklärt, durften sie im Rahmen des Projekts „Auszubildende leiten eine Station“ das Kommando auf zwei Stationen der Klinik übernehmen.

Nach einer intensiven Vorbereitung in den ersten Tagen ging es ab dem 5. Mai richtig los: Die 32 Schülerinnen und Schüler organisierten den gesamten pflegerischen Ablauf auf der urologischen Station 22 sowie auf der Station Panther der Missio Kinderklinik eigenständig. Patienten betreuen, Dienste planen, dokumentieren – all das in drei Schichten rund um die Uhr.

Unterstützt und begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler in ihrem Projekt zu jedem Zeitpunkt von examinierten Pflegekräften, dem Stationsteam sowie Praxisanleitern und ihren Lehrkräften. Sie alle lobten die hohe Motivation aller Schülerinnen und Schüler sowie die sehr gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen.

Die Klinikum Würzburg Mitte gGmbH gratuliert den Auszubildenden zu ihren erfolgreichen Projektwochen und drückt ihnen nun die Daumen für das bald anstehende Examen.