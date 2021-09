In der Innenstadt in Würzburg findet am heutigen Samstag eine Veranstaltung der Neonazi-Partei "Der Dritte Weg" statt. Die Aktivist*innen der rechtsextremen Szene wollen mit einer Inszenierung mit Strohpuppen und Kunstblut den Messerangriff vom vergangenen Juni nachstellen. In Würzburg findet ebenfalls eine Gegendemonstration statt.

Gegen 12.45 hat die Versammlung des Dritten Wegs begonnen - auf dem Barbarossaplatz breiteten die Demonstrierenden abgedeckte Strohpuppen aus, legten eine Regenbogenfahne dazu und kommentierten die Szenerie mit einem Plakat, auf dem die drei Kanzlerkandidat*innen zu sehen sind, darunter ein Schriftzug "Schön bunt hier".

Die Polizei sprich von etwa 20 Teilnehmer*innen des "Dritten Wegs" und etwa 200 bis 300 Demonstrierenden bei einer mobilen Gegenveranstaltung im Innenstadtgebiet.

Vorschaubild: © NEWS5 / Höfig (NEWS5)