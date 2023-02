Eine als Fee verkleidete Frau wurde am Sonntag (19. Februar 2023) gegen 22:30 Uhr Opfer einer Gewaltattacke: Eine als Polizistin verkleidete Frau, die sich in einem Streit mit ihrem Begleiter befand, schlug ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die als Fee Verkleidete erlitt dadurch eine Verletzung an der Nase. Zuvor war diese mit einer weiteren Frau - ebenfalls verkleidet - auf der Kaiserstraße in Richtung Barbarossaplatz unterwegs, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt mitteilte.

Danach kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, wodurch der unbekannte Begleiter der als Polizistin Verkleideten den unverkleideten Begleiter der beiden Frauen auf den Boden rang und würgte. Dieser blieb nicht unversehrt - er zog sich eine Verletzung im Gesicht zu.

Brutale Auseinandersetzung - Täter flüchten Richtung Bahnhof

Nachdem Passanten zur Hilfe gekommen waren, verschwanden die beiden Unbekannten in Richtung Bahnhof. Die tatverdächtige Frau wird wie folgt beschrieben:

rund 25 Jahre alt

alt Polizeikostüm

schwarze, lange, glatte Haare

schlank

Zu dem unbekannten Mann konnten diese Angaben gemacht werden:

etwa 25 - 30 Jahre alt

alt rund 1,80 Meter groß

groß schlank/sportlich

schwarze , gleichmäßig kurz rasierte Haare (3 - 4 cm)

, gleichmäßig (3 - 4 cm) Oberlippen- und Kinnbart

und weißes T-Shirt mit rotem Levis-Aufdruck, Jeans und Turnschuhe

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.

Vorschaubild: © photography/Adobe Stock (5821630)