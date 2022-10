Unfallflucht in Würzburg: Ein 27-Jähriger hat am Mittwochmorgen (19. Oktober 2022) gegen 9.30 Uhr eine 31-jährige Fußgängerin in der Innenstadt mit seinem Auto angefahren und verletzt.

Die Frau war gerade in der Kaiserstraße unterwegs und schob einen Kinderwagen, in dem ihr sechs Monate alter Sohn lag. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Kleintransporter vom Fahrbahnrand aus los und prallte dabei gegen die Würzburgerin. Er flüchtete, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Mutter in Würzburg angefahren: Polizei startet Fahndung

Eine direkt eingeleitete Fahndung führte aber schnell zum Erfolg, berichtet die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt. Eine Streife konnte den Fahrer kurze Zeit später am Marktplatz anhalten.

Die 31-jährige Mutter wurde mit leichten Verletzungen in ein Würzburger Klinikum gebracht. Das Kind blieb unverletzt. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung.

