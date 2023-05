Wie die Klinikum Würzburg Mitte gGmbH in einer Pressemitteilung erklärt, veröffentlicht der Krankenhausverbund CLINOTEL jedes Jahr im Mai die Ergebnisse der Patientenbefragungen aller Mitgliedshäuser aus dem Vorjahr. So auch aktuell wieder für 2022. Das Klinikum Würzburg Mitte (KWM), das seit 2006 Teil des CLINOTEL-Verbunds ist, kann sich in diesem Jahr erneut über besonders gute Ergebnisse freuen: 94,4 Prozent aller befragten Patienten würden das KWM weiterempfehlen. Sowohl hinsichtlich dieser Weiterempfehlungsrate als auch in der Gesamtbewertung belegt das KWM den 2. Platz im Vergleich aller CLINOTEL-Mitgliedshäuser deutschlandweit. Sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich sowie im Hinblick auf Service und Sauberkeit geben die Patienten dem KWM Bestnoten.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind täglich mit großem Engagement für die medizinische Versorgung und das Wohlbefinden unserer Patienten im Einsatz. Unsere hohe Weiterempfehlungsrate ist für sie eine großartige Wertschätzung ihrer Arbeit“, sagt Volker Sauer, Geschäftsführer des KWM.

„Gleichzeitig geben die Patientenbefragungen uns wichtiges Feedback, um uns kontinuierlich verbessern und unsere Patientinnen und Patienten optimal versorgen zu können.“

Verbundweite Informationskampagne

CLINOTEL ist einer der größten trägerübergreifenden Verbunde von nicht-profitorientierten Krankenhäusern in Deutschland. Alle Mittel fließen in das Patientenwohl, nicht in Aktionärs- oder Eigentümergewinne. Mitglied sind aktuell 60 Kliniken in zehn Bundesländern, die rechtlich und organisatorisch ihre Selbstständigkeit bewahren.

Jedes Jahr werden die Ergebnisse der Qualitätsmessungen und Patientenbefragungen aller CLINOTEL-Häuser in einem eigenen Online-Informationsportal veröffentlicht. Diese Angaben sowie der Vergleich mit allen anderen CLINOTEL-Einrichtungen gehen deutlich über die gesetzlichen Vorgaben zur Qualitätsmessung für alle Krankenhäuser in Deutschland hinaus.

Transparent und verständlich aufbereitet sind diese Qualitätsergebnisse sowie weiterführende Informationen zu CLINOTEL und den Bewertungen des KWM ab sofort im Internet unter www.clinotel-kwm-klinikum.de öffentlich einsehbar.