Würzburg: Kilianifestzug führt zu Schienenersatzverkehr für Straßenbahn

Am Samstag, 1. Juli 2023 findet der Kilianifestzug in Würzburg statt. Deshalb werden ab ca. 12:30 Uhr zwischen Sanderring – Hauptbahnhof und Zellerau Gelenkomnibusse als Schienenersatzverkehr für die Straßenbahn eingesetzt. Das teilt die Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH in einer Pressemeldung mit.



Die Linie 5 pendelt zwischen Rottenbauer bzw. Heuchelhof und Sanderau, sowie zwischen Hauptbahnhof und Grombühl. Die Linie 4 wird während des Umzugs eingestellt.

Umstieg in die Busse des Schienenersatzverkehrs erfolgt am Sanderglacis und am Hauptbahnhof.



Umleitung am Kilianifestzug – Betroffene Linien: 6, 9, 12, 16, 20, 26, 28, 29, 480, 551, 554 und 555



Linie 6: Umleitung ab 12:02 Uhr. Für die Dauer des Umzugs können die Haltestellen „Rennweg", „Mainfranken Theater" und „Barbarossaplatz" nicht bedient werden.



Linie 9: Umleitung ab 11:37 Uhr. Die Haltestellen „Rennweg", „Mainfranken Theater", „Barbarossaplatz" und „Residenz" können in dieser Zeit nicht bedient werden.



Linie 16: Umleitung ab 11:24 Uhr. Die Haltestellen „Barbarossaplatz" und „Mainfranken Theater" können für die Dauer des Umzugs nicht bedient werden.



Linien 12, 20, 26 und 28: Die Haltestellen „Barbarossaplatz", „Berliner Platz" und „Mainfranken Theater" können während des Umzugs nicht bedient werden.



Linie 29: Umleitung ab 12:21 Uhr. Für die Dauer des Umzugs können die Haltestellen „Rennweg", „Mainfranken Theater" und „Barbarossaplatz" nicht bedient werden.



Linie 470: Umleitung ab 11:35 Uhr.

Linie 480: Umleitung ab 10:42 Uhr.

Linien 491, 492: Umleitung ab 11:40 Uhr.

Linien 551, 554 und 555: Umleitung ab 11:20 Uhr.



Folgende Haltestellen werden zu den genannten Zeiten nicht bedient: Handwerkskammer,

Rennweg, Mainfrankentheater, Residenzplatz, Ottostraße, Stift Haug.



Alle Informationen auch unter www.vvm-info.de