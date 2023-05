Nach der Gleiskurve am Dom wird in den Pfingstferien nun auch die Gleiskurve am Rathaus erneuert. Nach über 20 Jahren hat auch sie ihre Verschleißgrenze erreicht und ist reif für eine Erneuerung. Wie die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH erklärt, können so die 20 Millionen Fahrgäste jährlich auch weiterhin komfortabel mit den Straßenbahnen in Würzburg fahren.

In den Pfingstferien, d. h. ab Samstag, 27.05.2023 bis Sonntag, 11.06.2023 werden die Gleise in der Kurve am Rathaus sowie das Pflaster erneuert. Ab Montag, 12.06.2023, fahren die Straßenbahnen wieder.

Während der Bauarbeiten gilt für die Straßenbahn-Linien ein Baustellen-Fahrplan mit Schienenersatzverkehr (SEV). Die Straßenbahn verkehrt in dieser Zeit zwischen Rottenbauer und Sanderau. Ab Sanderring wird ein Schienenersatzverkehr Richtung Innenstadt, Hauptbahnhof, Gromühl und Zellerau eingerichtet. Außerdem kommt es auf allen WVV-Buslinien an den Samstagen (27.05., 03.06. und 10.06.2023) zu Änderungen. Ausgenommen sind der SEV-Verkehr, die Nachtbusse und die Linie 25. Bitte geänderte Fahrtzeiten beachten!

Montags bis samstags fahren die Strabas und SEV-Busse in einem 10-Minuten-Takt, sonntags alle 15 Minuten zu den Hauptverkehrszeiten.

Aufgrund des Umfangs der Bauarbeiten in Tag- und Nachtarbeit kann es zeitweise zu Lärm kommen, wobei die meisten Arbeiten soweit wie möglich tagsüber durchgeführt werden. Die Beeinträchtigungen werden durch zusätzliches Personal und Geräteeinsatz so gering wie möglich gehalten. Fahrgäste werden gebeten mit längeren Fußwegen in der Innenstadt sowie längeren Fahrzeiten zu rechnen und etwaige Unannehmlichkeiten während der Bauarbeiten zu entschuldigen.



Ausführliche Informationen rund um die Bauarbeiten sowie zu den genauen Abfahrtszeiten der Straßenbahnen und Busse finden Fahrgäste unter: www.wvv.de/baustelle.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de