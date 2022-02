Unfall in Würzburg: Am Mittwoch (16.02.2022) wurde die Berufsfeuerwehr kurz vor Mitternacht zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B27 an der nördlichen Stadtgrenze von Würzburg alarmiert.

Ein mit einer Person besetzter Wagen fuhr auf den Fahrbahnteiler der Veitshöchhheimer Straße und der Ständerbühlstraße auf. Dabei prallte das Auto an eine Laterne und wurde im Frontbereich stark beschädigt, wie die Feuerwehr Würzburg mitteilt.

Unfall in Würzburg: Autofahrer fährt gegen Laterne

Glücklicherweise war der Fahrer entgegen der Meldung nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt, sodass der unmittelbar vorher eingetroffene Rettungsdienst bereits mit der Rettung und Versorgung beginnen konnte.

Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle zunächst großflächig aus und stellte den Brandschutz sicher. Nachdem der Fahrer im Rettungswagen erstversorgt wurde, konnte die Feuerwehr mit weiteren Maßnahmen fortfahren.

Weiterhin musste der angefahrene Laternenmast entfernt werden. Nachdem die Stromversorgung getrennt wurde, konnte der Mast mit einem Schneidbrenner durch die Einsatzbeamten abgetrennt werden.

Unfallverursacher kam ins Krankenhaus

Der Unfallverursacher kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei Würzburg übernommen. Im Einsatz befanden sich neben dem Rüstzug der Berufsfeuerwehr der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei sowie die Mainfranken Netze.