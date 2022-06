Würzburg vor 2 Stunden

Voyeurimus

19-Jährige heimlich in Umkleide gefilmt - Polizei sucht Spanner

Am Sonntagnachmittag (12.06.2022) ist eine 19-Jährige in der Umkleidekabine des Dallenbergbades in Würzburg hemlich von einem Unbekannten gefilmt. worden. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall.