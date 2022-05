Eine unangenehme Begegnung hatte eine Frau auf einer Damen-Toilette in der Würzburger Innenstadt: Ein unbekannter Mann hatte sie auf dem WC gefilmt. Die Polizei hat nun eine Personenbeschreibung des Täters veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (29. Mai 2022) gegen 14.30 Uhr im öffentlichen WC am Friedhof in der Martin-Luther-Straße. Der Täter befand sich in der Kabine nebenan, hielt mit einer Hand das Smartphone unter der Kabinenwand hervor und filmte die 65-Jährige beim Toilettengang, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt berichtet.

Frau wird auf öffentlicher Toilette in Würzburg gefilmt

Als die 65-Jährige dies bemerkte, verließ sie die Toilettenkabine und informierte zwei unbekannte Zeuginnen, die sich ebenfalls dort befanden. Zusammen stellten sie den Täter zur Rede, der im Anschluss die Bildaufnahme löschte.

Ein weiterer männlicher unbekannter Zeuge kontrollierte nochmals die Bildergalerie auf dem Smartphone des Täters. Der Vorfall wurde aber erst zu einem späteren Zeitpunkt der Polizei gemeldet.

Die Polizei beschreibt den Mann folgendermaßen:

Er ist etwa 1,65 Meter groß und schlank;

er ist etwa 30 Jahre alt;

er hat helle Haut und eine Glatze;

er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille, ein dunkelblaues Achselshirt sowie eine knielange, graue Baumwollhose;

die Polizei beschreibt sein Erscheinungsbild außerdem als ungepflegt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall haben. Insbesondere werden die drei Zeugen gebeten, die der 65-Jährigen halfen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 bei der Dienststelle zu melden.

