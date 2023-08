Wegen Wasserrohrbruch in Würzburg: Stadt kündigt Sperrungen über Wochen an

Wie die Stadt Würzburg in einer Pressemeldung bekannt gibt, müssen aufgrund eines Wasserrohrbruchs am heutigen Montag (28. August 2023) am Röntgenring vor der Hausnummer 8 der Geh- und Radweg sowie die rechte Fahrspur in Richtung Berliner Ring gesperrt werden.

Der Fuß- und Radverkehr werde über den Franz-von-Rienecker-Weg umgeleitet.

Die Dauer der Maßnahme sei abhängig vom Umfang des Schadens, "voraussichtlich mindestens drei bis vier Wochen", heißt es.