Vermisstensuche erfolgreich: Die zwei elf Jahre alten Mädchen aus einer Wohngruppe im Würzburger Stadtteil Versbach werden nicht mehr vermisst. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am späten Freitagabend (28. Mai 2021) mitteilte, konnten die beiden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in Rimpar wohlauf an einem Bolzplatz angetroffen werden. Die Polizei hat die Öffentlichkeitsfahndung nach den zwei Kindern deshalb widerrufen.

Die elfjährigen Mädchen waren seit Freitagmorgen vermisst worden. Die Suche nach ihnen blieb zunächst erfolglos. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung berichtete, waren die beiden mit ihren Fahrrädern unterwegs gewesen. Hinweise auf eine Straftat gab es nicht. Jegliche Kontakte und Anlaufstellen wurden überprüft - zunächst ohne Erfolg. Durch die ins Leben gerufene Öffentlichkeitsfahndung erhoffte sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Symbolfoto: Ronald Rinklef