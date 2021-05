Bayreuth vor 19 Minuten

Blaulicht

Paar verschenk Süßigkeiten und Spielzeug an fremde Kinder - Polizei sieht "keinen kriminellen Hintergrund"

Ein Mann und eine Frau haben in Bayreuth am Mittwoch (26. Mai 2021) mehrere Kinder angesprochen. Sie boten ihnen Süßigkeiten und Spielzeug an, die Kinder lehnten ab. Nachträglich erklärt die Bayreuther Polizei, warum dem Paar dennoch kein krimineller Hintergrund vorgeworfen wird.