Zwischen Dienstag, 22. Juni 2021, und Donnerstag, 01. Juli 2021, hat ein bislang unbekannter Täter den vergoldeten Dolch der Sankt Colonatus Brückenfigur auf der Alten Mainbrücke in Würzburg abgebrochen und gestohlen. Das meldet am Freitag (13. August 2021) die Polizeiinspektion Würzburg in einer Pressemitteilung.

Durch den "unsinnigen Vandalismus", wie die Polizei schreibt, entstand ein Schaden von 1000 Euro. Die Beamten suchen nach Zeugen und bitten um Hinweise. Diese können unter der Telefonnummer 0931/457-2230 gemeldet werden.