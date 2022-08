Vom Freitag, 9. September 2022, bis Sonntag, 11. September 2022, verwandelt das "Stramu" die Würzburger Innenstadt endlich wieder in ein großes Theater.

Die Veranstalter sind voller Vorfreude, schließlich ist es inzwischen drei Jahre her, dass die Würzburger Innenstadt zuletzt Schauplatz für eines der größten Straßenmusik-Festivals Europas war.

Straßenmusik-Festival in Würzburg: Das bietet das kostenfreie "Stramu" im September

Die Stadt Würzburg rechnet laut Mitteilung mit 100.000 Besucher*innen an den drei Festival-Tagen. Zu bestaunen gibt es 32 Auftritte mit mehr als 100 Künstler*innen aus 12 Ländern.

Mit über 200 Stunden Musik, Straßentheater und Artistik wird das "Stramu" die Innenstadt erneut in ein großes Theater verwandeln und internationalen wie regionalen Künstler*innen eine Bühne bieten - und das alles kosten- und barrierefrei.

Trotz zwei Jahren Pause hatten sich über 350 Bands aus der Region und dem Rest der Welt auf die wenigen vorhandenen Plätze beim "Stramu" beworben, so die Veranstalter. So konnten man dem Publikum in diesem Jahr "einige der besten Straßenmusiker*innen Europas" präsentieren.

Musikprogramm International:

Als Solo-Act war Georgie Fisher bereits beim "Stramu" zu hören gewesen. In diesem Jahr tourt sie gemeinsam mit ihrer Schwester Steph durch Europa und gemeinsam bilden die aus Sydney stammenden Australierinnen das Akustik-Duo Sissos . Mit viel Charme und großem Talent zaubern sie dem Publikum mit ihren bluesigen Feel-Good-Songs sofort ein Lächeln auf die Lippen und nehmen es mit auf eine Reise zu ihren musikalischen Wurzeln.

. Mit viel Charme und großem Talent zaubern sie dem Publikum mit ihren bluesigen Feel-Good-Songs sofort ein Lächeln auf die Lippen und nehmen es mit auf eine Reise zu ihren musikalischen Wurzeln. "Zwei Schritte vorwärts und keinen zurück. Fußgängerzonenmusik." Mit diesem Clain musiziert sich Ramm Tamm Tilda - eine Bande(!) skurriler Bordsteinpoeten aus Braunschweig - mit deutschen Uptempo in die Herzen ihrer Zuhörer*innen. Wer die vier Jungs schonmal live gesehen hat, kennt ihre unbändige Spielfreude, die sich nicht nur in ihren Gesichtern ablesen lässt, sondern auch daran, dass sie nicht mehr aufhören zu spielen, wenn sie keiner stoppt.

- eine Bande(!) skurriler Bordsteinpoeten aus Braunschweig - mit deutschen Uptempo in die Herzen ihrer Zuhörer*innen. Wer die vier Jungs schonmal live gesehen hat, kennt ihre unbändige Spielfreude, die sich nicht nur in ihren Gesichtern ablesen lässt, sondern auch daran, dass sie nicht mehr aufhören zu spielen, wenn sie keiner stoppt. Ein ganz besonderes musikalisches Projekt bietet El Loren aus Spanien. Auf recycelten Eimern, Pfannen, Töpfen, Deckeln und Plastikrohren erschafft der Drummer aus Madrid Funk, Drum & Bass und Electro-Musik. Bereits seit mehreren Jahren bereist er die Welt und macht nicht nur Musik, die in die Beine geht, sondern setzt sich auch aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung auseinander. Alte Töpfe, neue Musik!

Regionale Künstler:

Seit dem ersten "Stramu" hat sich das Festival nicht nur als Bühne für Straßenkünstler*innen aus aller Welt verstanden, sondern ganz bewusst auch auf die Talente der regionalen Musikszene gesetzt. So ist es selbstverständlich, dass sich die Besucher*innen auch 2022 wieder auf Lokalheld*innen und neue Gesichter der regionalen Szene freuen dürfen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Von der Würzburger Songwriterin Sara Teamusician, über 70s-Blues-Rock von Zeremony bis hin zum Festivalorchester des Matthias-Grünewald-Gymnasiums - die Lokalheld*innen sind auch in diesem Jahr wieder stark auf dem "Stramu" vertreten.

Artistik und Straßentheater:

Neben der Straßenmusik sind vor allem die Shows der Artist:innen und Straßenkünstler*innen ein ganz besonderes Highlight jedes "Stramu"-Besuchs.

Mit den Firebirds sind die Publikumslieblinge aus Ungarn endlich wieder zurück in Würzburg: Tagsüber heizen sie ihren Zuschauer*innen mit einer wilden Mischung aus atemberaubender Artistik, filigraner Akrobatik und Straßentheater ein, abends geht es bei ihrer spektakulären Feuershow heiß her.

sind die Publikumslieblinge aus Ungarn endlich wieder zurück in Würzburg: Tagsüber heizen sie ihren Zuschauer*innen mit einer wilden Mischung aus atemberaubender Artistik, filigraner Akrobatik und Straßentheater ein, abends geht es bei ihrer spektakulären Feuershow heiß her. Der spanische Schauspieler und Straßenkünstler Mauro Wolynski alias Mauranga kombiniert Comedy und Artistik mit Jonglage und Musik. Das Geschehen auf der Straße ist seine Inspiration und wird gnadenlos mit in die Show eingebaut. Sein Repertoire: artistisches Können, absurde Situationskomik - und 13 Hupen.

Wichtige Infos rund um das Stramu 2022

Die Festivalzeiten sind: Freitag, 9. September, 15 bis 22 Uhr Samstag, 10. September, 12 bis 22 Uhr Sonntag, 11. September, 12 bis 21 Uhr

sind: Der Eintritt ist frei . Es gilt das Motto "Gefällt's dir gut, wirf was in' Hut!" Das "Stramu" kommt für Transport, Logis und Essen der Künstler:innen auf, kann jedoch keine Gagen bezahlen. Diese bezahlt das Publikum in Form von Hutgeld .

. Es gilt das Motto "Gefällt's dir gut, wirf was in' Hut!" Das "Stramu" kommt für Transport, Logis und Essen der Künstler:innen auf, kann jedoch keine Gagen bezahlen. Diese bezahlt das Publikum in Form von . "Stramu"-Festivalbändchen gibt es auch 2022. Mit ihrem Kauf haben die Besucher*innen die Möglichkeit, das Festival zu unterstützen und haben neben einem schönen Souvenir auch dazu beigetragen, das Festival trotz steigender Kosten so zu erhalten wie es ist: Kostenlos, bunt und offen für alle. Die Bändchen gibt es während des Festivals an der Infobude am Oberen Markt.

Der Würzburger Kulturreferent Achim Könneke freut sich, dass das beliebte Straßenmusik-Festival in gewohnter Form und voller Größe zurück ist und den Ausklang der Sommerferien zum kulturellen Highlight werden lässt. Sein Dank gilt insbesondere Mike Sopp für sein langjähriges Engagement und gutes Gespür bei der Auswahl der Künstler*innen in den Sparten Musik, Theater und Artistik. sl/red

Weiterlesen: Fränkische Festivals im Überblick - Wo du (fast) jedes Wochenende abfeiern kannst.