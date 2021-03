Unterfranken vor 1 Stunde

Ermittlungen

Sexueller Missbrauch und Kinderpornos: Mann in Unterfranken in Haft

Ein Mann in Unterfranken - der Ort ist nicht näher bekannt - ist wegen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.