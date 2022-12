Ersten Informationen zufolge ist in Randersacker am Mittwoch, dem 28. Dezember 2022, ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Der Markt Randersacker liegt im Landkreis Würzburg im fränkischen Weinland. Dies meldete das Polizeipräsidium Unterfranken gegen 12 Uhr mittags.

Eine Person wurde bei dem Brand leicht verletzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Einfamilienhaus in Randersacker in Flammen: Zwei Verletzte

Gegen 11.20 Uhr ging der Notruf in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen Brand in der Straße "Wegscheide" ein. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Land am Einsatzort eintraf, drang bereits Rauch aus dem ersten Obergeschoss des Anwesens.



Brand in Einfamilienhaus: Ein Zimmer komplett ausgebrannt In Randesacker (Lkr. Würzburg) kam es am Mittwoch (28.12.2022) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Ein Zimmer brannte dabei aus noch ungeklärter Ursache völlig aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Die Feuerwehren aus Stadt und Teilen des Landkreises Würzburg waren schnell vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasinhalation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses ausgebrochen sein. Die Ursache ist bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg durchgeführt werden. Die Sachschadenhöhe dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen laut der Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Teile des Gebäudes sind bis auf weiteres unbewohnbar.

