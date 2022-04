Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt vom 18.04.2022

Kriminalitätsgeschehen

Gefährliche Körperverletzung vor Diskothek

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es vor einer Diskothek in der Würzburger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen und zwei Türstehern. Nachdem die alkoholisierten Gäste der Lokalität verwiesen werden sollten, schlugen diese in Richtung des Sicherheitsdienstes. Infolgedessen kam es zu einem Handgemenge zwischen den vier Männern. Alle Beteiligten erlitten Verletzungen und mussten medizinisch behandelt werden. Seitens der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt werden Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten geführt.

Kupferdiebstahl aus Baustelle

WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Sonntagnacht, gegen 23.20 Uhr, konnte durch einen aufmerksamen Zeugen ein Baustellendiebstahl in der Hofstraße in der Würzburger Innenstadt beobachtet werden. Demnach gelang es zwei Personen, sich über ein größeres Loch des Bauzauns, Zugang zu einer Baustelle zu verschaffen. Dort wurden freiliegende Kupferkabel entwendet und die Baustelle verlassen. Durch eine hinzugerufene Streife konnten die beiden Personen kontrolliert und das Diebesgut aufgefunden werden. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall nach Sekundenschlaf

WÜRZBURG/B8. Am Sonntagnachmittag befuhr ein Fahrzeugführer die Bundesstraße 8, von Würzburg kommend, stadtauswärts. Im Auslauf einer leichten Linkskurve kam er, aufgrund eines Sekundenschlafes, von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in den Grünstreifen. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen drei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, ehe es in einen Abwassergraben eintauchte. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, muss sich jedoch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Zeugen beobachten Verkehrsunfallflucht

WÜRZBURG/OBERDÜRRBACH. Etwa 6000 Euro Sachschaden entstanden bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, in der Oberdürrbacher Straße ereignete. Eine Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Sie befand sich zur Unfallzeit in ihrem Pkw. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer passierte den Pkw der Frau mit seinem Fahrzeug und touchierte diesen hierbei. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zwei aufmerksame Zeugen konnten den Vorfall beobachten, sodass es gelang, den Unfallflüchtigen ausfindig zu machen. Neben der Schadensregulierung erwartet den Unfallverursacher eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Alkoholisierter Fahrzeugführer zeigt Führerscheinkopie

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am Sonntagabend wurde ein Fahrzeugführer in der Höchberger Straße in Würzburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zu Beginn der Verkehrskontrolle versuchte sich der Verkehrsteilnehmer, mittels Farbkopie seines alten Führerscheines, zu legitimieren. Auf mehrmalige Nachfrage händigte er das Originaldokument aus. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass sich der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken befand. Es wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Pressebericht aus dem Landkreis Würzburg vom 18.04.2022

Verkehrsgeschehen

Vorfahrt missachtet

Eibelstadt, Lkr. Würzburg - Am Samstag, 16.04.2022, gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 75-jährige Daimler-Chrysler-Fahrerin in Eibelstadt die Untere Au in Richtung Würzburger Straße. Dort übersah sie offensichtlich eine 57-jährige Renault-Fahrerin, die die Würzburger Straße (Vorfahrtstraße) befuhr. Da die Daimler-Chrysler-Fahrerin in die Würzburger Straße einbog, kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei verletzten sich beide Fahrzeugführerinnen. Beide mussten mittelschwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die beiden Beifahrerinnen der Unfallfahrerinnen blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Eibelstadt war mit 20 Mann im Einsatz, da u. a. Betriebsstoffe aus den Pkw lief, welche abgebunden werden mussten.

Alkoholisiert Unfall verursacht

Giebelstadt, Lkr. Würzburg - Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitag, 15.04.2022, gegen 12 Uhr bei Giebelstadt auf der Bundesstraße B19. Dort fuhr ein Opel-Fahrer von Bad Mergentheim kommend in Richtung Giebelstadt. Am Ortseingang Giebelstadt fuhr der Opel-Fahrer ein Sperrgitter einer dortigen Baustelle an und beschädigte dies leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte durch die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer des Opels festgestellt werden. Ein Alkoholtest bestätigte die zu vorige Alkoholaufnahme auch. Der Opel-Fahrer wurde im Anschluss zur Polizei Ochsenfurt verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den Opel-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aub, Lkr. Würzburg - Zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei dem Alkohol im Spiel war, kam es am Sonntag, 17.04.2022, gegen 1.20 Uhr, bei Aub, OT Baldersheim. Durch eine Zeugin wurde der Polizei Ochsenfurt mitgeteilt, dass in Baldersheim, St.-Georg-Straße / Turmstraße, ein Pkw von der Straße abgekommen war und gegen einen Bordstein und einer Mauer gefahren war. Hierbei verlor der Pkw offensichtlich sein vorderes Kennzeichen. Ebenso liefen Betriebsstoffe des Pkw aus. Wenig später meldete eine weitere Zeugin einen bei Gelchsheim fahrenden Pkw, welcher an der Front stark beschädigt war. Weiter konnte die Zeugin mitteilen, dass vom Pkw starker Funkenflug ausging und der Fahrer wohl heftige "Schlangenlinien" vollführte. Die aufmerksame Zeugin konnte sogar den 52-jährigen VW Golf-Fahrer zum Anhalten bringen. Beim Eintreffen der Streife konnte zunächst festgestellt werden, dass der angehaltene VW-Fahrer derjenige war, der in Baldersheim auch gegen die Mauer gefahren war. Weiter konnte bei dem VW-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest vor Ort ergab einen satten Wert von über 2 Promille. Auf der Rücksitzbank des stark beschädigten VW-Golf konnte sogar ein Bierkasten festgestellt werden. Ob dieser vom Fahrer als sogenannte "Wegzehrung" benutzt wurde, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Glück im Unglück hatte der VW-Fahrer selbst. Er verletzte sich offensichtlich nicht bei dem Unfallgeschehen. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 3000 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden). An der zuvor angefahrenen Mauer, bzw. am Bordstein entstand geringer Sachschaden. Der VW-Fahrer wurde zur PI Ochsenfurt verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiterhin wurde der Führerschein des VW-Fahrers gleich einbehalten.

Weitere Trunkenheitsfahrten

Lkr. Würzburg - Zu zwei weiteren festgestellten Trunkenheitsfahrten kam es am Osterwochenende in Ochsenfurt. Am Samstag, 16.04.2022, gegen 23.05 Uhr konnten bei einer Verkehrskontrolle eines 22-jährigen VW-Fahrers in Ochsenfurt, Südtangente, drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den zu vorigen Konsum von Betäubungsmitteln beim Fahrer, weswegen auch dieser zur Blutentnahme zur Polizei Ochsenfurt verbracht wurde.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Sonntag, 17.04.2022, gegen 18 Uhr in Ochsenfurt, Dr.-Martin-Luther-Straße, konnte beim Fahrer eines VW`s ein satter Alkoholwert von über 2 Promille beim 53-Jährigen festgestellt werden. Eine Zeugin teilte zuvor der Polizei mit, dass sie einen Mann beobachtet habe, wie dieser stark schwankend in der Bärentalsiedlung zu seinem Auto lief, einstieg und dann losfuhr. Sie vermutete hier bereits, dass der Mann stark unter Alkoholeinfluss stehen dürfte. Der VW konnte an der E-Center-Tankstelle stehend festgestellt werden. Der Fahrer kam mit Alkoholnachschub in seiner Hand gerade aus dem Tankstellengebäude heraus, als er kontrolliert wurde. Nachdem die Fahreigenschaft geklärt war, wurde auch der 53-jährige zur Polizei Ochsenfurt zur weiteren Sachbearbeitung verbracht. Auch er musste sofort seinen Führerschein abgeben.

