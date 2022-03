Ochsenfurt vor 1 Stunde

Brand

Lauter Knall weckt Bewohner mitten in der Nacht - Feuer greift auf Wohnhaus über

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Gartenlaube ausgebrochen. Kurz darauf griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Kriminalpolizei Würzburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.