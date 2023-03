Ochsenfurt: Arzt schließt Praxis wegen "desaströser Gesundheitspolitik" - heftige Kritik

Ochsenfurt: Augenarztpraxis macht in Kürze zu - Nachfolger mit Rückzieher

Augenarzt Dirk Werdermann gibt seine Praxis im unterfränkischen Ochsenfurt (Landkreis Würzburg) auf - nach mehr als 26 Jahren. Der Facharzt für Augenheilkunde beendet seine Tätigkeit zum 31. März vorzeitig. Als Grund für seine Entscheidung nennt der Mediziner eine "desaströse Gesundheitspolitik". Gegenüber inFranken.de übt der 63-Jährige harsche Kritik an Krankenkassen und politischen Entscheidungsträgern.

Ochsenfurt: Augenarzt gibt Praxis vorzeitig auf - heftige Kritik an Politik und Krankenkassen

Die Schließung seiner Praxis sei das Ergebnis eines langen Prozesses, erklärt Werdermann gegenüber inFranken.de. "Vor 25 Jahren konnte man die gleiche Anzahl an Patienten noch mit einem weitaus geringeren Aufwand betreuen." Dadurch sei zugleich mehr Zeit für den Einzelnen verfügbar gewesen. "Heute braucht man zwei bis drei Mal so viel Personal." Als Hauptgründe nennt der Arzt "das Mehr an unnötiger Bürokratie, fehlgerichtete Gesetzesänderungen und die zwangsweise, mit Strafzahlungen versehene, übereilte Einführung einer unausgereiften Digitalisierung, die nur Mehrkosten und Mehrarbeit ohne Vorteile" schaffe. Nach seiner Auffassung gebe es diverse überflüssige Auflagen, Vorschriften und Dokumentationspflichten sowie einen unverhältnismäßigen IT-Betreuungsaufwand. "Ich hatte schon Tage, an denen ich im Stillen hoffte, es kommt jetzt keiner, damit ich meine Zettelwirtschaft und meine Updates erledigen kann", gesteht er. "Das darf doch nicht sein."

inFranken.de hat den GKV-Spitzenverband mit den geäußerten Vorwürfen konfrontiert. Der Verband fungiert laut Eigenbeschreibung als zentrale Interessenvertretung der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen in Deutschland. "Wie viel Personal für den Betrieb einer bestimmten Praxis nötig ist, können wir nicht beurteilen", teilt GKV-Pressereferent Helge Dickau mit. Eine möglichst effiziente Bewältigung von Verwaltungsaufgaben sei gleichwohl im Interesse des gesamten Gesundheitssystems. Welche Regelung überflüssig oder sinnvoll sei, "ist wohl abhängig von der Perspektive", erklärt der Sprecher. Der Augenarzt moniert indessen, dass das kassenärztliche Abrechnungssystem zu kompliziert und darauf angelegt sei, "im Zweifel nichts zu zahlen".

Würden Formvorschriften nicht beachtet oder mengenmäßige Grenzwerte nicht eingehalten, gebe es für die Praxis kein Geld, so der Vorwurf des Mediziners. "Das eigentliche Geschäft ist nicht mehr kostendeckend und nur die Zusatzgeschäfte dienen dem Überleben." Diese Behauptung sorgt aufseiten der Kassen derweil für Verwunderung - "angesichts der Reinerträge, die erwirtschaftet werden". "Die Augenheilkunde rangiert hier weit oben mit einem jährlichen Reinertrag von circa 350.000 Euro je Praxisinhaber", entgegnet Dickau. "Dass es nach Erreichen eines mengenmäßigen Grenzwertes kein Geld mehr gibt, ist falsch." Richtig sei vielmehr, dass die Vergütung für viele Leistungen gedeckelt sei, um eine Mengenausweitung über den medizinischen Nutzen hinaus zu verhindern.

Arzt beklagt stagnierendes Einkommen - Verbandssprecher widerspricht: "Nullrunden gibt es nicht"

Nach Werdermanns Auffassung seien unter anderem die Privatpatienten ein unverzichtbares Zusatzgeschäft für die Praxen. "Sie quersubventionieren sozusagen unfairerweise das Gesundheitswesen", kritisiert der 63-Jährige. Kostenpflichtige Zusatzuntersuchungen für Kassenpatienten würden dagegen von den Krankenkassen "öffentlich massiv diskreditiert", obwohl einige davon unverzichtbar und Stand der modernen Medizin seien, moniert der Ochsenfurter Augenarzt. Auch gegen diese Vorwürfe setzt sich der Verbandssprecher entschieden zur Wehr.

"Davon, dass Privatversicherte das GKV-System 'quersubventionieren', kann keine Rede sein." Der Anteil, den Privatversicherte an den durchschnittlichen Einnahmen einer Praxis haben, nehme seit einigen Jahren leicht ab und liege aktuell bei circa einem Viertel. Kostenpflichtige Zusatzuntersuchungen, sogenannte IGeL-Leistungen, könne man ferner nicht pauschal bewerten. "Manche haben einen Nutzen, andere schaden eher oder haben zumindest keinen nachweisbaren Nutzen", erklärt Dickau. "In der Augenheilkunde wird zum Beispiel häufig eine Augeninnendruckmessung angeboten, um das Risiko des grünen Stars zu vermindern. Studien bewerten diese Untersuchung allerdings eher negativ."

Der Augenarzt aus Unterfranken beanstandet überdies die Wirtschaftlichkeit seiner Praxistätigkeit. "Letztendlich bekomme ich seit 20 Jahren unter dem Strich das Gleiche", konstatiert er, "und jeder weiß, wie die Kosten sich entwickelt haben". Für die nächsten zwei Jahre hätten die Kassen bereits "eine Nullrunde" angekündigt - trotz gestiegener Heizkosten, Materialeinkaufskosten und Stromkosten. Der Verbandssprecher widerspricht auch in diesem Punkt. "Dass das Einkommen von Ärztinnen und Ärzten stagniert, ist nicht richtig. Nullrunden gibt es nicht." Die ärztliche Vergütung sei in den vergangenen Jahren jeweils gestiegen. "Die Honorarumsätze aller Praxen stagnierten vor allem in der Zeit von 2000 bis 2015", konkretisiert Werdermann seine Kritik. "Für einige Fachgruppen gab es innerhalb dieser Zeitspanne sogar eine nominale Absenkung der Honorare."

"Sehe echt schwarz für die Zukunft der Patientenbetreuung": Facharzt mit düsterer Prognose

Laut Werdermanns Auffassung seien Einzelpraxen "nicht mehr sinnvoll führbar". Die Folge: "Es läuft auf Großpraxen hinaus, in denen man sich die Kosten teilen kann." Derartige Praxen seien jedoch in einem Flächenstaat wie Bayern nur in großen städtischen Zentren einrichtbar. "Die vielen kleinen Orte schauen in die Röhre", befürchtet er. Entsprechend düster fällt seine Prognose aus. "Das heißt für die Zukunft, die älteren Leute müssen weit fahren, um noch einen Arzt zu finden, was nicht immer zumutbar ist." Die Arztpraxen könnten überhaupt nur Patienten annehmen, wenn Zeit und Budget dies zuließen. Davon gebe es jedoch nur noch wenige. "Wenn das alles so bleibt, geht es mit der Versorgung weiter bergab. Vor allem auf dem Land wird es lausig werden", sagt der Arzt im Gespräch mit inFranken.de.

"Es existiert viel Frust bei den Niedergelassenen und ich sehe echt schwarz für die Zukunft der Patientenbetreuung", konstatiert Werdermann, der einst als Berufsverbandsvorsitzender der Augenärzte in Unterfranken fungierte. Mit dem Finger allein auf die Kassen zu zeigen, hält er - trotz vieler unterschiedlicher Ansichten - allerdings für falsch. "Die Probleme sind komplex und die Kassen baden vielfach auch nur die falschen politischen Weichenstellungen auf Bundesebene aus", konstatiert er. "Da werden dem Gesundheitswesen unter anderem Gelder entzogen oder gar verschwendet und fehlen dann an wichtigen anderen Stellen. Notwendige grundsätzliche Reformen werden vermieden."

Problematisch hinzu komme ein gravierender Fachkräftemangel. Wie er selbst seien viele seiner Kollegen über 60 und setzten sich entsprechend zeitnah zur Ruhe. Genügend Nachwuchs ist laut Werdermanns Schilderung gleichwohl nicht in Sicht. "Eine ausreichende Anzahl von jungen Ärzten ist nicht da." Dies liege unter anderem an fehlenden Studienplätzen und veränderten Lebenseinstellungen auf Arbeitnehmerseite - wie etwa Teilzeit.

Ochsenfurter Augenarztpraxis macht in Kürze zu - fest eingeplanter Nachfolger mit Rückzieher

Auch für Werdermanns eigene Augenarztpraxis in Ochsenfurt gibt es demnach - anders als ursprünglich vorgesehen - keine Zukunft. Ein fest eingeplanter Nachfolger habe "im letzten Moment" sein Angebot zurückgezogen - laut Werdermann aufgrund der beschriebenen Widrigkeiten im Gesundheitssystem. Die Konsequenz: Die Praxis in der Hauptstraße 4 schließt am Monatsende nach über 26 Jahren für immer ihre Pforten. "Für die vielen netten Patienten, die wir in dieser Zeit sehr gern betreut haben, tut es mir leid", erklärt Werdermann in einer veröffentlichen Anzeige.

