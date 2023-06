Leinach: Altbürgermeister Oestemer wird Bank gewidmet - wo sie nun auf sein Geheiß platziert wurde

Wie das Landratsamt Würzburg berichtet, hat sich Leinachs Altbürgermeister Andreas Oestemer für seine fränkische Heimat jahrzehntelang in vielfältiger Weise eingesetzt. Von 1972 bis 2002 als 1. Bürgermeister der Gemeinde Leinach, viele Jahre als Kommandant der dortigen Freiwilligen Feuerwehr, von 1990 bis 2002 als stellvertretender Landrat des Landkreises Würzburg und zwölf Jahre lang als Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes. Für seine Verdienste erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande, die Landkreisplakette in Gold und ist zudem Träger des Frankenwürfels.

Andreas Oestemer beging bereits im November 2022 seinen 85. Geburtstag. In einer kleinen nachgeholten Feierstunde überbrachte Landrat Thomas Eberth nun gemeinsam mit Leinachs Bürgermeister Arno Mager und dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbands Artur Steinmann persönlich die besten Glückwünsche und übergab eine gewidmete Bank als gemeinsames Präsent von Landkreis, Gemeinde und Weinbauverband an den Jubilar.

Die Sitzgelegenheit wurde von der Lebenshilfe Schweinfurt gefertigt und steht nun südwestlich der Gemeinde nahe eines Bildstocks am Feldweg in Richtung Greußenheim im Schatten zweier Linden – ein Ort, den Andreas Oestemer selbst wegen der besonderen Aussicht ausgesucht hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Gertrud, Thüngersheims Weinprinzessin Theresa Galz und Altlandrat Eberhard Nuß wurden Oestemers Geburtstag und Lebensleistung gefeiert.

Landrat Thomas Eberth freute sich über das verspätete Geburtstagstreffen: „Andreas Oestemer ist bis heute ein Mensch, der bei den Menschen ist. Dass er sein Geschenk zum Geburtstag nun an die Allgemeinheit weiterschenkt und so dieses schöne Fleckchen Natur um einen wunderbaren Ort zum Verweilen erweitert, zeigt einmal mehr die Verbundenheit mit seiner Heimat und seinen Mitmenschen.“