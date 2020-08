Landkreis Würzburg: Polizeibericht vom 30.08.2020

Hier lesen Sie den Polizeibericht der Polizeiinspektion Würburg-Land vom 30.08.2020. Er ist ungekürzt und unbearbeitet.

Einbruch in Tennissportheim

Güntersleben: Zwischen Dienstag und Freitag, brachen unbekannte Täter in der Gramschatzer Straße, in das Tennissportheim ein. Die Täter drangen über ein Fenster ein und öffneten im Gebäudeinneren eine Tür mit brachialer Gewalt. Sämtliche Schränke im Gebäudeinneren wurden durchwühlt. Die Täter leerten eine aufgefundene Wechselgeldkasse. Weiterhin wurde ein Getränkeautomat, welcher vor dem Gebäude stand aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Der Beuteschaden ist derzeit noch nicht genau bekannt, dürfte sich jedoch im zweistelligen Bereich bewegen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630.

Router vom Autodach gestohlen

Güntersleben: Am Mittwoch, zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, wurde in Güntersleben, direkt am Windrad, in der Verlängerung der Frühlingstraße, ein Router von Unbekannt gestohlen. Der Router war auf dem Autodach eines dort geparkten Pkw abgelegt. Es handelt sich hier um einen Cisco Router im Wert von ca. 500 Euro.

Fahren und Drogeneinfluss

Veitshöchheim - Während einer Verkehrskontrolle am Sonntag, gegen 04:30 Uhr, in der Straße Am Geisberg, wurden bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer, drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei dem 22-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Eine Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss erfolgt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Randersacker - Am Samstag, gegen 07:25 Uhr, wurde ein 18-Jähriger mit seinem Opel Corsa, am Teufelskeller angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 18-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Alkotest ergab 1,12 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt. Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird erstattet.

Sachbeschädigung an Pkw

Thüngersheim - In der Nacht von Freitag auf Samstag, wurde in der Rotkreuzstraße ein geparkter Peugeot, schwarz von einem unbekannten Täter an der Fahrertür und der Beifahrertür verkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Unfall mit Kutsche und schwer verletzter Person

Waldbüttelbrunn - Am Samstagmittag ereignete sich im Waldstück Hauckenrain ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Kutsche und einer verletzten Person. Die 32-jährige Kutscherin fuhr mit ihrer Kutsche und einem Mitfahrer von der Mädelhofener Straße aus über Feldwege in Richtung Holzkirchen. In einer Rechtskurve brach aufgrund eines Fahrfehlers das Heck der Kutsche aus und drohte umzukippen. Der Mitfahrer konnte noch unbeschadet abspringen. Die Kutscherin wollte ebenfalls abspringen, geriet jedoch zwischen Pferde und Kutsche. Hierbei wurde sie schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen. Die Pferde blieben nach ca. 900 Meter zusammen mit der Kutsche stehen. Die beiden Pferde sind nach dem Unfall wohlauf. An der Kutsche entstand kein Sachschaden.

Taxifahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Helmstadt - Am Freitag, um 09:40 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Taxi ohne Fahrgäste von Helmstadt auf der Wü 11 in Richtung Uettingen. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn in den Graben ab und stieß nach ca. 80 Meter gegen einen Wasserdurchlass. Das Taxi wurde ausgehoben und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo es nach weiteren 50 Meter auf dem Dach zum Liegen kam. Der Taxifahrer wurde trotz Tragen des Sicherheitsgurtes und ausgelöster Airbags insgesamt schwer verletzt. Er wurde nach Erstversorgung durch die Feuerwehr Helmstadt, Rettungsdienst und Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen. Das Taxi wurde abgeschleppt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25000 Euro.

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Helmstadt - Am Freitag, um 19:50 Uhr ereignete sich auf der Wü 11 ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug und drei verletzten Personen.

Der 18-jährige Fahrer verlor mit seinem Opel, Corsa und zwei 16 Jahre alten Mitfahrerinnen im Bereich einer Rechtskurve von Uettingen kommend, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam zunächst auf die Gegenfahrbahn in das dortige Bankett. Anschließend schleuderte er zurück auf die rechte Fahrbahn und von dieser ab. Er überschlug sich auf einem angrenzenden Feld und kam dort zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Seine Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Würzburger Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Helmstadt und Uettingen im Einsatz. Der verunfallte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.