Am Sonntagabend gegen 18 Uhr wurde ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Würzburger Straße in Estenfeld schwer verletzt, wie die Polizei Würzburg-Land mitteilt.

Der Jugendliche befuhr mit seinem Fahrrad den Kreisverkehr in der Würzburger Straße in Richtung Estenfeld. Ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Einfahren den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und erfasste ihn von hinten.

Jugendlicher ohne Helm wird von Auto erfasst: Er muss ins Krankenhaus

Der Junge musste mit einer Schulter- und Kopfverletzung in ein Würzburger Krankenhaus verbracht werden. Einen Helm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht.

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens am Mercedes wird auf circa 300 Euro geschätzt.

