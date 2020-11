Mehrfamilienhaus steht in Vollbrand: In Ochsenfurt im Landkreis Würzburg ist am Donnerstag (19.11.2020) ein Feuer aus noch ungeklärten Ursachen in einem Wohnhaus ausgebrochen. Das Polizeipräsidium Unterfranken teilte mit, dass ein Mehrfamilienhaus im Eichendorffweg betroffen ist und dass es einen Toten gibt.

Etwa gegen 11.30 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Ochsenfurt im Bereich der Kniebreche auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam und stellte im naheliegenden Eichendorffweg den Brand eines Mehrfamilienhauses fest. Nahezu zeitgleich verständigten Anwohner die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und teilten den Brand mit.

Ein Toter geborgen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits starke Flammen von einem Balkon im zweiten Stockwerk. Die Polizei begann umgehend mit der Evakuierung des Hauses sowie eines angrenzenden Gebäudes und wurde hierbei durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr unterstützt.

Die Floriansjünger aus Ochsenfurt, Hohestadt, Frickenhausen und Goßmannsdorf begannen zeitgleich mit den Löscharbeiten am Mehrfamilienhaus und konnten ein Übergreifen des Brandes auf umliegende Häuser verhindern. Das Mehrfamilienhaus selbst stand jedoch innerhalb kürzester Zeit im Vollbrand.

Die evakuierten Bewohner des Hauses konnten im angrenzenden Pfarrheim untergebracht und betreut werden. Nach derzeitigem Stand wurde von diesen niemand verletzt. Ein Toter wurde jedoch im Rahmen der Löscharbeiten geborgen. Die Ermittlungen der Kripo Würzburg zur Identität des Menschen, zur Brandursache und zur Schadenshöhe, dauern noch an. Die Löscharbeiten der Feuerwehr werden (Stand: 13.30 Uhr) noch einige Zeit in Anspruch nehmen.