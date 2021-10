Eibelstadt vor 1 Stunde

Wohnhausbrand

Großaufgebot bei Wohnhausbrand: Rund 100 Einsatzkräfte bekämpfen Flammen

Am frühen Montagmorgen stand das erste Obergeschoss sowie der Dachstuhl eines Wohnhauses in Eibelstadt im Landkreis Würzburg in Flammen. Ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren konnte den Brand schnell bekämpfen.