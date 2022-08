Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag (22. August 2022) in der Robert-Koch-Straße in Grombühl (Landkreis Würzburg) gekommen.

Nachdem sich der Unfall ereignet hatte, stieg eine 84-Jährige am Unfallort aus ihrem Fahrzeug aus. Da die Frau ihr Auto nicht gegen das Wegrollen abgesichert hatte, setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Die 84-Jährige versuchte noch, ihr Auto anzuhalten. Sie wurde dann jedoch zwischen ihrem Fahrzeug und einem parkenden Kleintransporter eingeklemmt.

Nach Unfall: Auto rollt davon, Fahrerin wird eingeklemmt

Daraufhin rollte das Auto weiter und touchierte ein anderes geparktes Fahrzeug. Dann kam es schließlich zum Stehen. Die Seniorin wurde an Oberkörper und Beinen schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com