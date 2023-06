Würzburg: Neuer fränkischer Biergarten am Mainradweg wird eröffnet - "Alles ist neu gemacht"

Würzburg: "Hugo's Biergarten" feiert Neueröffnung

Aufwendiger Umbau und neue Karte

und Betreiber hat bereits viel Erfahrung mit Biergärten

Nachdem die geplante Neueröffnung an Ostern von "Hugo's Biergarten" am Mainradweg zwischen Würzburg und Randersacker verschoben werden musste, kann der Betreiber am Samstag (17. Juni 2023) nun endlich den Gartenbetrieb eröffnen. Die Idee für die Übernahme des ehemaligen "Biergarten am Glashaus" habe Hugo Heimbach, der neue Betreiber, schon seit einem Jahr, berichtet sein Teilhaber Ralf gegenüber inFranken.de.

"Schon jahrelang in der Gastronomie": Neuer Betreiber von "Hugo's Biergarten" bringt viel Erfahrung mit

Die ursprünglich geplante Eröffnung hatte sich aufgrund von Verzögerungen beim Umbau verschoben: "Wir wollten alles nach unseren Vorstellungen gestalten, manchmal klappt das nicht so, wie man will und es dauert länger als geplant". Baulich habe sich nichts am Biergarten verändert, der Aufbau sei noch so, wie man es von früher kenne. Allerdings seien die Küche, die Toiletten, der Ausschank und der Außenbereich umgestaltet worden: "Man könnte fast sagen, alles ist neu gemacht".

"Noch ist die Karte etwas kleiner", erklärt der Teilhaber von Hugo Heimbach. Ab der Neueröffnung sollen verschiedene Brotzeit-Variationen, wie zum Beispiel Wurstplatten oder Obazda, angeboten werden. Zudem stehen Schaschlik, Steak und zahlreiche Salate auf der Karte und es werde Kaffee und Kuchen angeboten. Der Betreiber plant, zu einem späteren Zeitpunkt auch Haxen, Schäuferla und mehr in die Karte aufzunehmen: "Wir wollen das groß aufziehen". Das Bier sei selbstverständlich aus der Region, vom Würzburger Hofbräu.

Erfahrung habe Hugo Heimbach schon reichlich gesammelt, denn ihm habe der beliebte "Biergarten am Schloss Laudenbach" gehört: "Hugo ist schon jahrelang in der Gastronomie". Jetzt konzentriere er sich aber auf sein neues Projekt, der alte Biergarten wird von Familienmitgliedern weitergeführt. Für "Hugo's Biergarten" habe er zum jetzigen Zeitpunkt 10 Festangestellte. Geöffnet hat der Biergarten täglich ab 10 Uhr, Montag ist Ruhetag.

Die schönsten Biergärten in Franken - hier gibt es 11 Tipps für deinen nächsten Ausflug.