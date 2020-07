Fränkische Innovationen: Eis, Wurst und Brot aus Silvaner und Müller-Thurgau

Wurst, Brot und Eis - mit fränkischem Wein als Zutat? Ja, allerdings. In der Region werden Produkte hergestellt, die beispielsweise Silvaner enthalten. Weitere Beispiele wovon Wein Teil ist, sind Gummibärchen oder Gelee. Das teilt der "Fränkische Weinbauernverband" mit.

Wurst, die Wein enthält, stellt beispielsweise "Schlegels Genussmanufaktur" aus dem mittelfränkischen Markt Dachsbach (Kreis Neustadt-Aisch/Bad-Windsheim) her. Dabei handelt es sich um "Fränkische Silvaner Leberwurst" und um Rotweinsalami. "In beiden Wurstsorten sind etwa zehn Prozent Wein", erklärt Metzger Günther Schlegel der dpa. 40 Kilometer von der Metzgerei entfernt reifen die Trauben seines Weines, ehe sie in der Wurst verarbeitet werden.

Fränkischer Wein in Wurst, Eis und Brot

Auch in Unterfranken stellt eine Winzerin Wurst her, die Wein enthält. Auf dem "Weingut Lange Schloss Saaleck" in Hammelburg (Kreis Bad Kissingen) werden geräucherte Bratwürste, die eigenen Silvaner beinhalten, angeboten. Allerdings entstehe aus ihrem Wein nicht nur Wurst, sagt Winzerin Ulrike Lange. Sie gibt den Silvaner beispielsweise an die Hammelburger "Bäckerei Schwaab" weiter, die daraus ein Dinkelbrot mit Gerste und Kürbiskernen backt.

Im Kreis Haßberge, ebenfalls in Unterfranken, wird fränkischer Wein zu Eis weiterverarbeitet. Heinrich Albert aus Ebelsbach verwendet in seinem Eiscafé "Las Palmas" Müller-Thurgau oder Silvaner für seine Eisspeisen. "In fünf Liter Eis kommt ein Liter Wein rein. Wenn jemand also fünf Liter Eis isst, dann ist er ganz schön betrunken. Oder er verträgt viel Alkohol", sagt Albert schmunzelnd gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

