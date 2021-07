Unfall mit schwerverletztem Radfahrer in Estenfeld: Am Donnerstagabend (15.07.2021) fuhr ein Radfahrer auf dem geteerten Feldweg bei Rottendort (einem Orteils von Rothof) in Richtung Estenfeld. In einer Rechtskurve kam er zu Fall und verletzte sich schwer.

Er wurde von einem Traktorfahrer aufgefunden und kann derzeit nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls sollen sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter der Telefonnummer 0931-4571630 melden.

Vorschaubild: © AA+W/Adobe Stock