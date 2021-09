Zu einer Igelrettung mussten heute in den Mittagsstunden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg ausrücken. Dabei konnten drei kleine Igel aus einem Kanal gerettet werden, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung berichtet.

Gegen 12:30 Uhr wurden die Einsatzbeamten in die Antonie-Werr-Straße in den Stadtteil Zellerau zu einer Kleintierrettung gerufen. Vor Ort hatten sich drei Igel-Junge in einen Kanaleinlauf verirrt. Mit Brechwerkzeug haben die Einsatzbeamten den Kanaldeckel aufgehebelt und die Jungen aus ihrer misslichen Lage befreit. Die drei kleinen Igel waren so weit wohlauf und konnten wohlbehalten ihrer Igelmutter in unmittelbarer Nähe übergeben werden.

Igel: Tipps der Feuerwehr

Besonders im Herbst sehen wir die Igel oft in den Abendstunden. Der Igel ist dabei auf der Nahrungssuche, um sich einen notwendigen Fettvorrat für den Winterschlaf anzufressen. Um den kleinen Säugetieren etwas Gutes zu tun, einfach im Garten einen Laub- oder Reisighaufen zurücklassen. Diese dienen dem kleinen Vierbeiner als Winterquartier.

Der Igel ernährt sich hauptsächlich von Insekten, ab und zu steht auch Fallobst auf der Speisekarte. Milch ist für den Igel nicht verträglich, daher keine Milch zum Fressen reichen! Stattdessen kann dem Igel Katzenfutter zur Verfügung gestellt werden.