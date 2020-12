An welchen Orten das Böllerverbot gilt, legen in Unterfranken die Kreisverwaltungsbehörden. In Würzburg hat die Stadt beispielsweise die Regeln aus den vergangenen Jahren beibehalten und das Zünden von Feuerwerkskörpern auf der Domstraße, dem Domplatz, dem Platz am Vierröhrenbrunnen und auf der Alten Mainbrücke verboten.

Insbesondere Menschenansammlungen seien aufgrund des hohen Infektionsrisikos zu vermeiden, heißt es vonseiten der Polizei. Daher wird die Polizei auch in den Innenstädten und an öffentlichen Plätzen, die in den vergangenen Silvesternächten beliebte Sammelpunkte für Feiernde waren, stärker präsent sein. Auch in den unterfränkischen Regionen mit besonders hohen Inzidenzwerten - aktuell zum Beispiel der Kreis Rhön-Grabfeld - soll die Polizeipräsenz an Silvester verstärkt werden.

"Wir appellieren ganz eindringlich an die unterfränkische Bevölkerung, sich weiterhin an die Vorschriften zu halten und Kontakte, soweit es nur geht, zu reduzieren", so das Polizeipräsidium Unterfranken. Wenn möglich sollten die Menschen zu Hause bleiben.

Symbolbild: Alexander Kagan/Unsplash.com